Якутский хоррор «Кукушка» откроет международный кинофестиваль «НСТ Хоррор Фест»

По сюжету главный герой картины Аркадий возвращается в родительский дом восстанавливать надгробия предков, но ему предстоит окунуться в воспоминания об ужасных событиях детства. Вскоре выясняется что странный сосед скрывает страшную тайну.

По словам кинокритика и программного директора фестиваля Егора Москвитина эта картина является главным поводом для гордости. Фильм снят почти без диалогов, однако ему удается держать зрителя в напряжении.

В программе фестиваля, который пройдет в Москве в начале октября, также будут представлены фильмы из Австралии, Ирландии, Великобритании, Турции, Германии и США.

Ранее сообщалось, что лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признали комедию о трех парнях из провинциальной преступной группировки, которые пытаются устроиться в жизни после распада СССР «Где наши деньги?», напоминает «Радиоточка НСН».

