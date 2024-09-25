Якутский хоррор «Кукушка» откроет международный кинофестиваль «НСТ Хоррор Фест»
IV Международный кинофестиваль фильмов ужасов «НСТ Хоррор Фест» откроет черно-белый якутский мистический хоррор «Кукушка» режиссера Евгения Николаева, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга «Цифровое Телевидение».
По сюжету главный герой картины Аркадий возвращается в родительский дом восстанавливать надгробия предков, но ему предстоит окунуться в воспоминания об ужасных событиях детства. Вскоре выясняется что странный сосед скрывает страшную тайну.
По словам кинокритика и программного директора фестиваля Егора Москвитина эта картина является главным поводом для гордости. Фильм снят почти без диалогов, однако ему удается держать зрителя в напряжении.
В программе фестиваля, который пройдет в Москве в начале октября, также будут представлены фильмы из Австралии, Ирландии, Великобритании, Турции, Германии и США.
Ранее сообщалось, что лучшим фильмом на фестивале российских онлайн-кинотеатров «Новый сезон» признали комедию о трех парнях из провинциальной преступной группировки, которые пытаются устроиться в жизни после распада СССР «Где наши деньги?», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru