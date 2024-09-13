Фильм-призер Берлинского кинофестиваля «Жизнь» выйдет в России
Фильм «Жизнь» (Sterben) немецкого режиссера Маттиаса Гласнера выйдет в России.
Кинолента удостоилась «Серебряного медведя» за лучший сценарий на Берлинском кинофестивале. Кроме того, кинолента стала триумфатором церемонии вручения наград Немецкой киноакадемии: фильм получил девять номинаций и одержал победу в четырех из них, включая главную — за лучший фильм года.
В российский прокат киноленту выпустит кинокомпания «Про:взгляд».
Картина разделена на три части и рассказывает истории трех членов среднестатистической немецкой семьи.
Ранее посол Бразилии в России Родриго де Лима Соарес выразил надежду, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит решение и вернёт права на показ своего контента и телесериалов на российском телевидении, напоминает RT.
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