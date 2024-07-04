Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» выходит в широкий прокат в России

Драма «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского выходит с 4 июля в широкий прокат по всей России. В самой Республике Саха кинокартину начали показывать с 25 апреля.

Как отметил Лукачевский в комментарии ТАСС, семейную ленту покажут от Калининграда до Чукотки. Местами она будет идти на якутском языке с титрами, где-то - в русском дубляже. В дальнейшем создатели планируют выйти с фильмом на рынки Китая и Европы.

Кинолента в апреле была удостоена гран-при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» по итогам голосования зрителей. Исполнитель главной роли Миша Слепцов получил специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу и вдохновляющую историю.