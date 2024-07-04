Якутский фильм «Там, где танцуют стерхи» выходит в широкий прокат в России
Драма «Там, где танцуют стерхи» якутского режиссера Михаила Лукачевского выходит с 4 июля в широкий прокат по всей России. В самой Республике Саха кинокартину начали показывать с 25 апреля.
Как отметил Лукачевский в комментарии ТАСС, семейную ленту покажут от Калининграда до Чукотки. Местами она будет идти на якутском языке с титрами, где-то - в русском дубляже. В дальнейшем создатели планируют выйти с фильмом на рынки Китая и Европы.
Кинолента в апреле была удостоена гран-при Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» по итогам голосования зрителей. Исполнитель главной роли Миша Слепцов получил специальный приз жюри за выдающуюся актерскую работу и вдохновляющую историю.
Фильм «Там, где танцуют стерхи» 3 июля объявлен лучшим игровым фильмом по итогам VII Якутского международного кинофестиваля. Миша Слепцов также отмечен дипломом жюри за большой актерский потенциал.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», картина сделана по мотивам автобиографической повести Ивана Дьячковского «Бег за радугой». Сюжет разворачивается в 60 годы XX века.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru