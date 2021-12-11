Warner Bros. Представила тизер с отрывками из фильма «Фантастические твари»-3

Warner Bros. начала рекламную кампанию к премьере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В Сети опубликван тизер третьей части киноленты. В нем анонсирована дата выхода полноценного трейлера - 13 декабря, понедельник.

Мадс Миккельсен рассказал о бывшей роли Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

Ролик объединяет кадры из фильмов о Гарри Поттере и предыдущих частей «Фантастических тварей». Он дополнен и новыми фрагментами франшизы с Дамблдором, которого играет Джуд Лоу.

В очередной части фильма профессор Дамблдор борется с темным волшебником Геллертом Гриндевальдом, который хочет захватить власть с помощью Ньюта Саламандера и его друзей. В новом фильме в роли Гриндевальда снялся вместо Джонни Деппа Мадс Миккельсен.

Премьера «Фантастических тварей»-3 намечена на 15 апреля 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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