Warner Bros. Представила тизер с отрывками из фильма «Фантастические твари»-3
Warner Bros. начала рекламную кампанию к премьере фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». В Сети опубликван тизер третьей части киноленты. В нем анонсирована дата выхода полноценного трейлера - 13 декабря, понедельник.
Ролик объединяет кадры из фильмов о Гарри Поттере и предыдущих частей «Фантастических тварей». Он дополнен и новыми фрагментами франшизы с Дамблдором, которого играет Джуд Лоу.
В очередной части фильма профессор Дамблдор борется с темным волшебником Геллертом Гриндевальдом, который хочет захватить власть с помощью Ньюта Саламандера и его друзей. В новом фильме в роли Гриндевальда снялся вместо Джонни Деппа Мадс Миккельсен.
Премьера «Фантастических тварей»-3 намечена на 15 апреля 2022 года.
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