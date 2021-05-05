Мадс Миккельсен рассказал о бывшей роли Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»
Датский актер Мадс Миккельсен раскрыл особенности образа злодея Геллерта Грин-де-Вальда, которого он сыграет в фильме «Фантастические твари 3» после голливудской кинозвезды Джонни Деппа. Об этом сообщает изданию Games Radar.
По словам Миккельсена, он вместе с создателями франшизы постарался создать героя максимально близким к тому образу, какой сформировал у зрителя Депп.
«Я был поклонником Джонни Деппа с тех пор, как увидел его в молодости, и попытаться привнести его интенсивность в работе — это было непросто. При этом я должен был найти свой собственный 9образ – прим. НСН), потому что он уникален», — заявил Миккельсен.
Ранее актер снимался в сериале «Ганнибал», сыграв легендарного персонажа Энтони Хопкинса из фильма «Молчание ягнят», напоминают «Известия».
Напомним, в связи со сменой актеров премьера киноленты «Фантастические твари 3» перенесены на 15 июля 2022 года.
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