Мадс Миккельсен рассказал о бывшей роли Джонни Деппа в «Фантастических тварях 3»

Датский актер Мадс Миккельсен раскрыл особенности образа злодея Геллерта Грин-де-Вальда, которого он сыграет в фильме «Фантастические твари 3» после голливудской кинозвезды Джонни Деппа. Об этом сообщает изданию Games Radar.

По словам Миккельсена, он вместе с создателями франшизы постарался создать героя максимально близким к тому образу, какой сформировал у зрителя Депп.