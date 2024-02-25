Драма «Оппенгеймер» получила главную награду Гильдии киноактеров США
Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США (SAG), сообщается на сайте гильдии в социальной сети X.
Ирландский актер Киллиан Мерфи получил приз за главную мужскую роль, Роберт Дауни - младший стал лауреатом в номинации лучшая мужская роль второго плана. Ленту удостоили главной награды за лучший актерский состав.
Премию SAG за главную женскую роль получила американская актриса Лили Гладстоун. Она сыграла в фильме «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе.
В начале февраля «Оппенгеймер» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картина завоевала семь наград из 13, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Успенская заявила, что Розенбаум заболел коронавирусом
- Слава «Оппенгеймера»: Фильм режиссера Нолана собирает награды
- Лукашенко посоветовал Пашиняну не торопиться с выходом из ОДКБ
- Драма «Оппенгеймер» получила главную награду Гильдии киноактеров США
- Трамп: принц Гарри предал память королевы Елизаветы II
- Вооружают до зубов? Украина ждет оружие, Запад затягивает поставки
- Под Ярославлем в ДТП с микроавтобусом погибли три человека
- Скончался народный артист РСФСР Владимир Гуляев
- СМИ: турецкие отельеры снизили цены для россиян на 20%
- Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru