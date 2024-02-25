Драма «Оппенгеймер» получила главную награду Гильдии киноактеров США

Фильм режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» стал триумфатором премии Гильдии киноактеров США (SAG), сообщается на сайте гильдии в социальной сети X.

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Ирландский актер Киллиан Мерфи получил приз за главную мужскую роль, Роберт Дауни - младший стал лауреатом в номинации лучшая мужская роль второго плана. Ленту удостоили главной награды за лучший актерский состав.

Премию SAG за главную женскую роль получила американская актриса Лили Гладстоун. Она сыграла в фильме «Убийцы цветочной луны» режиссера Мартина Скорсезе.

В начале февраля «Оппенгеймер» получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Картина завоевала семь наград из 13, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из фильма
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