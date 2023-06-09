Выступление «Ночных снайперов» на фестивале в Кемеровской области отменили
Выступление группы «Ночные снайперы» на фестивале «ДИНОТЕРРА» в Кемеровской области отменено. Об этом сообщила лидер коллектива Диана Арбенина.
Музыканты должны были дать концерт 24 июня. Однако «Ночные снайперы» получили от организаторов сообщение об отмене выступления, в котором говорится, что команде фестиваля «настоятельно не рекомендовали» проводить концерт группы «на территории муниципалитета».
«Главное, понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит», — написала Арбенина в соцсетях.
Ранее Диана Арбенина сообщила о переносе начала июньского тура «Ночных снайперов». Из-за состояния здоровья артистки концерты перенесли на вторую половину месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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