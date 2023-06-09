Выступление «Ночных снайперов» на фестивале в Кемеровской области отменили

Музыканты должны были дать концерт 24 июня. Однако «Ночные снайперы» получили от организаторов сообщение об отмене выступления, в котором говорится, что команде фестиваля «настоятельно не рекомендовали» проводить концерт группы «на территории муниципалитета».

«Главное, понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит», — написала Арбенина в соцсетях.

Ранее Диана Арбенина сообщила о переносе начала июньского тура «Ночных снайперов». Из-за состояния здоровья артистки концерты перенесли на вторую половину месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

