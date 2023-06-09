Выступление «Ночных снайперов» на фестивале в Кемеровской области отменили

Выступление группы «Ночные снайперы» на фестивале «ДИНОТЕРРА» в Кемеровской области отменено. Об этом сообщила лидер коллектива Диана Арбенина.

Диана Арбенина представила новый трек

Музыканты должны были дать концерт 24 июня. Однако «Ночные снайперы» получили от организаторов сообщение об отмене выступления, в котором говорится, что команде фестиваля «настоятельно не рекомендовали» проводить концерт группы «на территории муниципалитета».

«Главное, понять бы, что происходит в головах тех, кто нас так нагло банит», — написала Арбенина в соцсетях.

Ранее Диана Арбенина сообщила о переносе начала июньского тура «Ночных снайперов». Из-за состояния здоровья артистки концерты перенесли на вторую половину месяца, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаФестивальКемеровская ОбластьДиана АрбенинаНочные Снайперы

Горячие новости

Все новости

партнеры