Выставки Рериха и Боголюбова стали самыми посещаемыми в Третьяковке в 2023 году

Она рассказала, что осенью этого года, откроется новый корпус музея на Кадашевской набережной, строительство которого продолжалось несколько лет. Он будет соединен с историческим зданием галереи в Лаврушинском переулке стеклянным мостом.

Проничева отметила, что уже весной Третьяковская галерея откроет филиалы в Самаре и Калининграде, которые будут сопровождаться крупными выставочными проектами.

По её словам, в самарском филиале он будет посвящен еде.

«Проект «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» будет выстроен как трапеза. Гурманов встретят произведения Павла Федотова и Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина и Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой и Ильи Машкова», - рассказала директор Третьяковки.

Она также добавила, что в Калининграде будет представлен проект «Пять веков русского искусства».

Ранее стало известно, что Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



