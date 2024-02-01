Выставки Рериха и Боголюбова стали самыми посещаемыми в Третьяковке в 2023 году
Ретроспектива Николая Рериха в Новой Третьяковке и Алексея Боголюбова в Инженерном корпусе стали самыми посещаемыми выставками по итогам 2023 года, заявила директор Третьяковской галереи Елена Проничева, передает ТАСС.
Она рассказала, что осенью этого года, откроется новый корпус музея на Кадашевской набережной, строительство которого продолжалось несколько лет. Он будет соединен с историческим зданием галереи в Лаврушинском переулке стеклянным мостом.
Проничева отметила, что уже весной Третьяковская галерея откроет филиалы в Самаре и Калининграде, которые будут сопровождаться крупными выставочными проектами.
По её словам, в самарском филиале он будет посвящен еде.
«Проект «На вкус и цвет. Образы еды в русском искусстве» будет выстроен как трапеза. Гурманов встретят произведения Павла Федотова и Бориса Кустодиева, Кузьмы Петрова-Водкина и Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой и Ильи Машкова», - рассказала директор Третьяковки.
Она также добавила, что в Калининграде будет представлен проект «Пять веков русского искусства».
Ранее стало известно, что Третьяковская галерея осенью откроет выставку в Пекине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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