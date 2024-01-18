Минкультуры: форум «Интермузей» пройдет в новом формате
18 января 202414:19
После четырехлетнего перерыва в этом году состоится международный форум «Интермузей», заявила глава Минкультуры Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.
По её словам, на этот раз его организуют в новом формате в Новой Третьяковке.
«Он пройдет с 23 по 26 мая, это будет на Крымском валу», - уточнила министр.
Ранее стало известно, что в России более 43 млн человек посетили федеральные музеи в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru