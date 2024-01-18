Минкультуры: форум «Интермузей» пройдет в новом формате

После четырехлетнего перерыва в этом году состоится международный форум «Интермузей», заявила глава Минкультуры Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.

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По её словам, на этот раз его организуют в новом формате в Новой Третьяковке.

«Он пройдет с 23 по 26 мая, это будет на Крымском валу», - уточнила министр.

Ранее стало известно, что в России более 43 млн человек посетили федеральные музеи в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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