Минкультуры: форум «Интермузей» пройдет в новом формате

По её словам, на этот раз его организуют в новом формате в Новой Третьяковке.

«Он пройдет с 23 по 26 мая, это будет на Крымском валу», - уточнила министр.

Ранее стало известно, что в России более 43 млн человек посетили федеральные музеи в 2023 году, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

