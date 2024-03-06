Выставка к юбилею Олега Янковского открылась в Музее кино

Выставка по случаю юбилея актёра Олега Янковского открылась в Музее кино на ВДНХ в Москве. Народному артисту СССР 23 февраля исполнилось бы 80 лет. Он скончался в мае 2009 года от онкологического заболевания.

Экспозиция «Олег Янковский. Во сне и наяву» представляет главные экранные образы актёра, а также рассказывает о ключевых периодах его жизни и творчества. В частности, первый раздел посвящён детству Янковского, который родился в казахском Джезказгане, начале актёрской карьеры в Саратове.

На выставке, среди прочего, можно увидеть плакаты фильмов, в которых снимался артист, эскизы декораций и костюмов, фотографии со съёмочных площадок. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», выставка будет работать до 24 июня.

