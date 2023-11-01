В Петербурге пройдет выставка «Океан Юрского периода»
Интерактивная мультимедийная выставка «Океан Юрского периода», которая посвящена эпохе динозавров, откроется в ТРЦ «Охта Молл» 1 ноября. Об этом сообщила пресс-служба «Москвариума».
Отмечается, что на экспозиции с помощью цифровых технологий были воссозданы 12 видов доисторических гигантов. Экспозиция будет работать каждый день с 10:00 до 22:00.
На экспозиции представлены динозавры, а также древние водные обитатели. В частности, крупнейшая на планете ящерица мозазавр и доисторический кашалот левиафан.
Ранее сообщалось, что в Музее Гаража особого назначения открылась Международная выставка железнодорожных макетов и моделей «Железнодорожная модель», передает «Радиоточка НСН».
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