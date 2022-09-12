В Москве пройдет фотовыставка «МИР выглядит ярко»
В честь своего тридцатилетнего юбилея телерадиокомпания «Мир» представит фотовыставку «МИР выглядит ярко», которая пройдет с 15 сентября по 13 октября на Гоголевском бульваре.
Сообщается, что в экспозиции будут представлены закадровые моменты работы журналистов, художественные портреты, пейзажи, а главными героями выставки будут люди, жители Содружества и Грузии.
По словам главного оператора МТРК «Мир» Дмитрия Ходаковского, на фотовыставке запечатлены яркие моменты трудовых будней сотрудников телерадиокомпании, а также потрясающе красивые фотографии пейзажей стран СНГ и Грузии.
Вещание телеканала «МИР» осуществляется на территории всех государств-учредителей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также доступно для населения Туркменистана и Эстонии.
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