В Москве пройдет фотовыставка «МИР выглядит ярко»

В честь своего тридцатилетнего юбилея телерадиокомпания «Мир» представит фотовыставку «МИР выглядит ярко», которая пройдет с 15 сентября по 13 октября на Гоголевском бульваре.

Сообщается, что в экспозиции будут представлены закадровые моменты работы журналистов, художественные портреты, пейзажи, а главными героями выставки будут люди, жители Содружества и Грузии.

По словам главного оператора МТРК «Мир» Дмитрия Ходаковского, на фотовыставке запечатлены яркие моменты трудовых будней сотрудников телерадиокомпании, а также потрясающе красивые фотографии пейзажей стран СНГ и Грузии.

Вещание телеканала «МИР» осуществляется на территории всех государств-учредителей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также доступно для населения Туркменистана и Эстонии.

