В Москве пройдет фотовыставка «МИР выглядит ярко»

В честь своего тридцатилетнего юбилея телерадиокомпания «Мир» представит фотовыставку «МИР выглядит ярко», которая пройдет с 15 сентября по 13 октября на Гоголевском бульваре.

Сообщается, что в экспозиции будут представлены закадровые моменты работы журналистов, художественные портреты, пейзажи, а главными героями выставки будут люди, жители Содружества и Грузии.

По словам главного оператора МТРК «Мир» Дмитрия Ходаковского, на фотовыставке запечатлены яркие моменты трудовых будней сотрудников телерадиокомпании, а также потрясающе красивые фотографии пейзажей стран СНГ и Грузии.

Вещание телеканала «МИР» осуществляется на территории всех государств-учредителей: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также доступно для населения Туркменистана и Эстонии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: МТРК «Мир»
ТЕГИ:МоскваФотовыставка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры