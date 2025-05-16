Выставка «Суворов. Путь в бессмертие» открылась в Санкт-Петербурге

Она приурочена к 225-летию со дня смерти генералиссимуса русской армии. В экспозиции – личные вещи великого полководца, элементы обмундирования кавалеров ордена Суворова, а также монеты, отражающие основные победы гениального стратега.

Ранее стало известно, что выставку «Лёд. Жизнь» в Санкт-Петербурге посетили более 100 тысяч человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

