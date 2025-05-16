Выставка «Суворов. Путь в бессмертие» открылась в Санкт-Петербурге
16 мая 202512:56
Выставка «Суворов. Путь в бессмертие» открылась в Историческом мультимедийном парке «Россия — моя история» в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Культура».
Она приурочена к 225-летию со дня смерти генералиссимуса русской армии. В экспозиции – личные вещи великого полководца, элементы обмундирования кавалеров ордена Суворова, а также монеты, отражающие основные победы гениального стратега.
Ранее стало известно, что выставку «Лёд. Жизнь» в Санкт-Петербурге посетили более 100 тысяч человек, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru