Выставка «Русский Азов» откроется в Москве 26 апреля
Выставка об истории городов, распложенных на побережье Азовского моря, «Русский Азов» откроется в Москве 26 апреля. Её подготовили специалисты Российского исторического общества совместно с Фондом гуманитарных проектов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. На ней будут представлены материалы ведущих российских музеев и архивов, в том числе и краеведческого музея Мариуполя.
По словам руководителя исторического парка «Россия – Моя история» Ивана Есина, последние достижения мультимедийной отрасли будут использованы для того, чтобы рассказать историю «Русского Азова».
Он подчеркнул, что целью выставки станет защита исторической правды и напоминание об исторических победах России на этой земле.
Экспозиция представит быт кочевых племён Приазовья, подробно опишет знаменитую битву на реке Калке и жизнь князя Дмитрия Донского. Отдельной темой станет зарождение в этих местах казачества.
Временно исполняющий обязанности председателя Правления Российского исторического общества Руслан Гагкуев подчеркнул, что Россия на протяжении нескольких веков обживала Северное Причерноморье и Приазовье.
Проект будет представлен не только в Москве. Его после столицы увидят в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Махачкале, Саратове, Казани, Волгограде, Краснодаре, Ставрополе и Пятигорске.
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