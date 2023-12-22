Картину «Последний день Помпеи» отреставрируют на глазах у посетителей
Картину Карла Брюллова «Последний день Помпеи» отреставрируют, не снимая со стены, в экспозиционном зале. Об этом рассказала генеральный директор Русского музея Алла Манилова, передает ТАСС.
По её словам, шедевр XIX века не реставрировали ни разу за всю его 200-летнюю историю. Все работы планируется завершить до конца 2024 года, чтобы картину смогли увидеть на юбилейной выставке художника.
«За работой специалистов смогут понаблюдать все посетители музея», - подчеркнула Манилова.
Единственное, что будет разделять публику и реставраторов — это защитное стекло, добавила генеральный директор музея.
Ранее стало известно, что картину Брюллова «Христос во гробе» впервые представят в Русском музее, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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