Выставка произведений двух поколений Васнецовых открылась в Третьяковке
Масштабная выставка, посвященная художественной династии Васнецовых, откроется в Третьяковской галерее для посетителей в четверг, 23 мая. Экспозиция разместиться в здании Новой Третьяковки на Кадашёвской набережной. Там будут представлены лучшие произведения Виктора Михайловича (1848–1926), Аполлинария Михайловича (1856–1933) и Андрея Владимировича (1924–2009) Васнецовых.
Сегодня состоялся вернисаж для прессы. На выставке посетители смогут увидеть как графические, так и живописные работы. Проект реализован по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и столетия со дня рождения Андрея Васнецова.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в экспозиции, в частности, представлены такие знаменитые полотна, как «Богатыри», «Иван-царевич на Сером Волке», другие картины Виктора Васнецова. Среди работ Аполлинария Васнецова на вставке специалисты выделяют пейзажи и картины из серии «Старая Москва». Внук Васнецова, Андрей считается одним из основоположников «сурового стиля» в живописи ХХ века.
Днём основания Государственной Третьяковской галереи считается 22 мая 1856 года. Сейчас коллекция национального музея русского изобразительного искусства насчитывает более 180 тысяч произведений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Детский омбудсмен Татарстана предложила запретить продажу сигарет лицам до 21 года
- СМИ: Торнадо в американском штате Айова привел к гибели нескольких человек
- В Минфине выступили против повышения пошлин на вино из недружественных стран
- Литва расторгнет ряд договоров с Россией и Белоруссией
- Выставка произведений двух поколений Васнецовых открылась в Третьяковке
- Один человек погиб в ДТП со скорой помощью и легковушкой в Чувашии
- Дрон ВСУ атаковал автомобиль на заправке в Белгородской области
- ЦБ разъяснил, что банки не могут ограничивать размер и число бесплатных переводов
- Швейцария ограничит свое воздушное пространство во время форума по Украине
- Самым молодым гроссмейстером в истории России стал 13-летний Иван Землянский
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru