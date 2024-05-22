Выставка произведений двух поколений Васнецовых открылась в Третьяковке

Масштабная выставка, посвященная художественной династии Васнецовых, откроется в Третьяковской галерее для посетителей в четверг, 23 мая. Экспозиция разместиться в здании Новой Третьяковки на Кадашёвской набережной. Там будут представлены лучшие произведения Виктора Михайловича (1848–1926), Аполлинария Михайловича (1856–1933) и Андрея Владимировича (1924–2009) Васнецовых.

Сегодня состоялся вернисаж для прессы. На выставке посетители смогут увидеть как графические, так и живописные работы. Проект реализован по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и столетия со дня рождения Андрея Васнецова.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в экспозиции, в частности, представлены такие знаменитые полотна, как «Богатыри», «Иван-царевич на Сером Волке», другие картины Виктора Васнецова. Среди работ Аполлинария Васнецова на вставке специалисты выделяют пейзажи и картины из серии «Старая Москва». Внук Васнецова, Андрей считается одним из основоположников «сурового стиля» в живописи ХХ века.

Днём основания Государственной Третьяковской галереи считается 22 мая 1856 года. Сейчас коллекция национального музея русского изобразительного искусства насчитывает более 180 тысяч произведений.

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Фото: t.me/GT_Gallery
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