Выставка-погружение о Петре I откроется в парке «Россия — Моя история»

Мультимедийная выставка-погружение «Петр Великий. Рождение империи» откроется 10 июня на ВДНХ в историческом парке «Россия — Моя история» (павильон 57). Она приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. Над экспозицией почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии.

Организаторы считают уместным вспомнить Петра Великого именно сейчас, когда происходят масштабные изменения в стране и мире.

Выставка организована в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут «путешествия» зрители изучат эпоху Петра I с помощью современных технологий. Это, в частности, «живая», управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, художественный свет и объёмный звук. Каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.