Выставка-погружение о Петре I откроется в парке «Россия — Моя история»
Мультимедийная выставка-погружение «Петр Великий. Рождение империи» откроется 10 июня на ВДНХ в историческом парке «Россия — Моя история» (павильон 57). Она приуроченная к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. Над экспозицией почти год работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» совместно с ведущими историками России, специалистами по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии.
Организаторы считают уместным вспомнить Петра Великого именно сейчас, когда происходят масштабные изменения в стране и мире.
Выставка организована в жанре иммерсивного спектакля-биографии. За 40 минут «путешествия» зрители изучат эпоху Петра I с помощью современных технологий. Это, в частности, «живая», управляемая жестами графика, объемные декорации с поверхностным видеомэппингом, художественный свет и объёмный звук. Каждый зал наполнен большим количеством датчиков, позволяющих взаимодействовать с интерактивными инсталляциями.
Экспозиция, сформированная из декораций, макетов, реальных и цифровых предметов, ставит своей целью донести через чувственный̆ опыт масштаб свершений петровского гения. В 18 залах на площади около 2,5 тысяч кв. м. располагается 10 ключевых тематических зон выставки, объединенные единой линией ― пути развития России, которые некогда определил сам Петр I. Каждая из них рассмотрена через призму личности государя и его сподвижников.
Посетителям будет предложено принять вместе с героями экспозиции ряд непростых решений по пути от возникновения замыслов реформатора до рождения империи. Персональный бейдж сделает путешествие по выставке индивидуальным, а уникальный цифровой экспозиционный комплекс поможет стать соучастником далеких событий трехсотлетней истории.
Экспозиция будет работать бесплатно для всех желающих с 10 по 30 июня с 11:00 до 20:00 (кроме понедельника и вторника) и продлится до сентября. Доступно регулярное экскурсионное обслуживание с применением цифровых средств управления экспозицией.
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