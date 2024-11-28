Выставка «От Константина до Константина» отроется в МХТ имени Чехова

Выставка «От Константина до Константина» откроется в четверг, 28 ноября, в фойе Московского художественного театра имени А. Чехова в Камергерском переулке, сообщает сайт МХТ.

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Она подготовлена в преддверии премьеры спектакля «Чайка» в постановке художественного руководителя театра Константина Хабенского и посвящена предыдущим пяти постановкам этой чеховской пьесы в театре. В экспозиции - костюмы, макеты, документы, афиши и фотографии. Среди экспонатов и медальон с гравировкой, подаренный Чеховым Немировичу-Данченко со словами: «Ты дал моей "Чайке" жизнь. Спасибо!».

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Эрнста и Хабенского в состав Совета по культуре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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