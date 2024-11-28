Выставка «От Константина до Константина» отроется в МХТ имени Чехова

Она подготовлена в преддверии премьеры спектакля «Чайка» в постановке художественного руководителя театра Константина Хабенского и посвящена предыдущим пяти постановкам этой чеховской пьесы в театре. В экспозиции - костюмы, макеты, документы, афиши и фотографии. Среди экспонатов и медальон с гравировкой, подаренный Чеховым Немировичу-Данченко со словами: «Ты дал моей "Чайке" жизнь. Спасибо!».

Ранее президент РФ Владимир Путин включил Эрнста и Хабенского в состав Совета по культуре, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



