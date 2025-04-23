Выставка «Мы и Майя» открылась в столичном кинотеатре «Пионер»
23 апреля 202516:56
Выставка, посвященная балерине Майе Плисецкой, «Мы и Майя» открылась в московском кинотеатре «Пионер», сообщает агентство Интермедиа.
Она приурочена к 100-летнему юбилею великой балерины.
В экспозиции - произведения живописи и скульптуры, инсталляции, фотографии и книги. Всего представлены работы 14 авторов.
Выставка будет работать до 17 мая 2025 года. Вход бесплатный.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru