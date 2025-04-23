Выставка «Мы и Майя» открылась в столичном кинотеатре «Пионер»

Выставка, посвященная балерине Майе Плисецкой, «Мы и Майя» открылась в московском кинотеатре «Пионер», сообщает агентство Интермедиа.

Третьяковка представит работы, выполненные художниками с помощью ИИ

Она приурочена к 100-летнему юбилею великой балерины.

В экспозиции - произведения живописи и скульптуры, инсталляции, фотографии и книги. Всего представлены работы 14 авторов.

Выставка будет работать до 17 мая 2025 года. Вход бесплатный.

Ранее в Еврейском музее открылась выставка о танце «Матисс, Дягилев, Кандинский», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александра Мудрац
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