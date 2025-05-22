Выставка Марка Шагала пройдет в ГМИИ имени Пушкина в декабре

«Мы хотим показать этапы становления большого мастера и найти общий знаменатель его творчества», - отметила директор музея.

Она также назвала Шагала глубоко русским художником, который в своём творчестве опирался на традицию и культуру страны, в которой родился.

По словам Галактионовой, выставка соберет практически все произведения художника, находящиеся в стране и будет работать до марта 2026 года.

Ранее в Новой Третьяковке открылась выставка «Путь на Восток», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



