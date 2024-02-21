Выставка картин эпохи Возрождения открылась в Эрмитаже
Выставка полотен эпохи Возрождения открылась в Пикетном зале Эрмитажа, сообщает ТАСС.
На ней представлены работы, при написании которых мог принимать участие Леонардо да Винчи.
Среди представленных шедевров - «Битва при Ангиари» и «Мадонна», а также «Ангел» из коллекции Эрмитажа и Музея христианской культуры.
В выставочном зале на одну из стен спроецировали изображение Леонардо да Винчи, которое рассказывает на русском языке историю написания представленных полотен.
Ранее Музей «Исаакиевский собор» представил под Псковом выставку гравюр XIX века, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru