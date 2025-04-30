Более 100 работ Александра Дейнеки представят на выставке в Рязани

В экспозиции представлены более 100 работ Дейнеки, которые охватят весь творческий путь художника. Будут представлены, как его ранние работы, так и те, что были созданы в последние годы его жизни.

Выставка продлится до 7 сентября.

Ранее стало известно, что в Русском музее приступили к реставрации картины Дейнеки «Покорители космоса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

