Более 100 работ Александра Дейнеки представят на выставке в Рязани
Выставка произведений одного из самых известных художников советского времени Александра Дейнеки откроется 7 мая в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Она приурочена к 125-летнему юбилею мастера, сообщает пресс-служба музея.
В экспозиции представлены более 100 работ Дейнеки, которые охватят весь творческий путь художника. Будут представлены, как его ранние работы, так и те, что были созданы в последние годы его жизни.
Выставка продлится до 7 сентября.
Ранее стало известно, что в Русском музее приступили к реставрации картины Дейнеки «Покорители космоса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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