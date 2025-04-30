Более 100 работ Александра Дейнеки представят на выставке в Рязани

Выставка произведений одного из самых известных художников советского времени Александра Дейнеки откроется 7 мая в Музейном центре Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. Она приурочена к 125-летнему юбилею мастера, сообщает пресс-служба музея.

В Русском музее откроется выставка художника передвижника Ивана Похитонова

В экспозиции представлены более 100 работ Дейнеки, которые охватят весь творческий путь художника. Будут представлены, как его ранние работы, так и те, что были созданы в последние годы его жизни.

Выставка продлится до 7 сентября.

Ранее стало известно, что в Русском музее приступили к реставрации картины Дейнеки «Покорители космоса», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Андрей Рубцов
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