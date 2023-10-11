Русский музей собрал на выставке 100 лучших образцов графики и акварели XIX века

Государственный Русский музей открыл в Михайловском замке выставку рисунка и акварели первой половины XIX века, на ней представлены порядка 100 произведений известных мастеров от Ореста Кипренского до Павла Федотова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

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Отмечается, что выставка будет проходить с 12 октября до 12 февраля. Представители музея рассказали, что показанные на выставке образцы русского рисунка первой половины XIX века позволяют составить более полное представление о творческом пути и наследии многих известных художников того времени.

Ранее сообщалось, что в театре «Модерн» 24 октября пройдет авторская лекция режиссера и художественного руководителя театра Юрия Грымова, которая будет посвящена эпохе Возрождения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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