Выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ

В экспозиции – театральные костюмы, письма, фотографии, отрывки из книг и интервью Смоктуновского, воспоминания о нём коллег по театру. Выставка посвящена ролям, которые сыграл великий русский актер во МХАТе.

На открытии экспозиции будет показан фрагмент из спектакля «Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви» в постановке Павла Ващилина, премьера которого намечена на 20 апреля. Постановка создана по письмам Иннокентия Смоктуновского к жене.

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