Выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ
За два дня до 100-летнего юбилея народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, который будет отмечаться 28 марта, в Музее МХАТ откроется выставка «Многоликий, но единственный» о жизни и творчестве актера, сообщает «Российская газета».
В экспозиции – театральные костюмы, письма, фотографии, отрывки из книг и интервью Смоктуновского, воспоминания о нём коллег по театру. Выставка посвящена ролям, которые сыграл великий русский актер во МХАТе.
На открытии экспозиции будет показан фрагмент из спектакля «Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви» в постановке Павла Ващилина, премьера которого намечена на 20 апреля. Постановка создана по письмам Иннокентия Смоктуновского к жене.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru