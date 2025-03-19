Выставка к 100-летию Иннокентия Смоктуновского откроется в Музее МХАТ

За два дня до 100-летнего юбилея народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, который будет отмечаться 28 марта, в Музее МХАТ откроется выставка «Многоликий, но единственный» о жизни и творчестве актера, сообщает «Российская газета».

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В экспозиции – театральные костюмы, письма, фотографии, отрывки из книг и интервью Смоктуновского, воспоминания о нём коллег по театру. Выставка посвящена ролям, которые сыграл великий русский актер во МХАТе.

На открытии экспозиции будет показан фрагмент из спектакля «Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви» в постановке Павла Ващилина, премьера которого намечена на 20 апреля. Постановка создана по письмам Иннокентия Смоктуновского к жене.

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ФОТО: РИА Новости / Борис Приходько
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