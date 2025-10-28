Выставка антифашистских карикатур пройдет в Москве
Выставку антифашистских карикатур «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» представят МИЦ «Известия» и Российская академия художеств в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели 19 ноября. Экспозиция будет состоять из уникальных архивных материалов «Известий», исторических фотографий, мультимедийной части и оригинальных рисунков карикатуриста Бориса Ефимова, в том числе тех, которые не демонстрировались ранее.
Проект приурочили к 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова, прозванного «Диснеем советской политики», который проработал в «Известиях» около 85 лет, и 80-летию Нюрнбергского процесса.
В основе экспозиции — работы Ефимова, созданные в 1930-х — 1940-х годах, отличающиеся остротой и ироничностью и поднимавшие боевой дух советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Впервые на выставке будет представлен уникальный типографский альбом, блокнот с зарисовками из зала суда Нюрнбергского процесса и другие раритеты. Дополнит подлинники обширная мультимедийная составляющая.
Экспозиция будет работать до 14 декабря.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Меркель «отчитала» Мерца за слова о миграции
- Производители раскрыли, когда цены на икру поползут вниз
- СВР: Франция готовится ввести на Украину две тысячи военных
- Водка с водичкой: Почему в России упали продажи пива
- «Как никто и никогда»: Трамп заявил, что США выиграют любую войну
- Вакуум, маркировка и Китай: Россиянам рассказали, как выбрать хорошую икру
- Верховный суд РФ изменил название женщин-военнослужащих
- В Белгородской области при атаке дрона пострадала школа
- Вассерман предостерег Илона Маска от интриг в «Грокипедии»
- ФСБ задержала россиянина, планировавшего подорвать авто полицейского в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru