Выставка антифашистских карикатур пройдет в Москве

Выставку антифашистских карикатур «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» представят МИЦ «Известия» и Российская академия художеств в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели 19 ноября. Экспозиция будет состоять из уникальных архивных материалов «Известий», исторических фотографий, мультимедийной части и оригинальных рисунков карикатуриста Бориса Ефимова, в том числе тех, которые не демонстрировались ранее.

Проект приурочили к 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова, прозванного «Диснеем советской политики», который проработал в «Известиях» около 85 лет, и 80-летию Нюрнбергского процесса.