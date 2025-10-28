Выставка антифашистских карикатур пройдет в Москве

Выставку антифашистских карикатур «Карикатуры. Комиксы. Юмор личного врага фюрера» представят МИЦ «Известия» и Российская академия художеств в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств в Галерее искусств Зураба Церетели 19 ноября. Экспозиция будет состоять из уникальных архивных материалов «Известий», исторических фотографий, мультимедийной части и оригинальных рисунков карикатуриста Бориса Ефимова, в том числе тех, которые не демонстрировались ранее.

Проект приурочили к 125-летию со дня рождения Бориса Ефимова, прозванного «Диснеем советской политики», который проработал в «Известиях» около 85 лет, и 80-летию Нюрнбергского процесса.

Корреспондент «Известий» получил награду за освещение работы следователей в зоне СВО

В основе экспозиции — работы Ефимова, созданные в 1930-х — 1940-х годах, отличающиеся остротой и ироничностью и поднимавшие боевой дух советских солдат в годы Великой Отечественной войны. Впервые на выставке будет представлен уникальный типографский альбом, блокнот с зарисовками из зала суда Нюрнбергского процесса и другие раритеты. Дополнит подлинники обширная мультимедийная составляющая.

Экспозиция будет работать до 14 декабря.

ФОТО: архив "Известий"
