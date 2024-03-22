Вышел трейлер третьей части франшизы «Непослушники»

Лента снята режиссёром Владимиром Коттом. На этот раз вместе с главным героем в исполнении Виктора Хориняка в опасное путешествие предстоит отправиться четверым детям.

В других ролях задействованы Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин и другие. В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть во время летних каникул. Премьера намечена на 6 июня.

Ранее стала известно, что Киностудия Горького начала съёмки фильма «Письмо Деду Морозу», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

