Вышел трейлер третьей части франшизы «Непослушники»
Кадры финальной части франшизы «Непослушники» появились на YouTube, сообщает газета «Культура».
Лента снята режиссёром Владимиром Коттом. На этот раз вместе с главным героем в исполнении Виктора Хориняка в опасное путешествие предстоит отправиться четверым детям.
В других ролях задействованы Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Сергей Селин и другие. В российских кинотеатрах фильм можно будет посмотреть во время летних каникул. Премьера намечена на 6 июня.
Ранее стала известно, что Киностудия Горького начала съёмки фильма «Письмо Деду Морозу», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru