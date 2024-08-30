Вышел трейлер третьего сезона сериала «Триггер»

Режиссером проекта выступает Игорь Твердохлебов, продюсером — Александра Ремизова.

Третий сезон «Триггера» продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами всего за несколько сеансов.

К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя) и другие. К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».

Премьера состоится онлайн 19 сентября. Планируется восемь новых эпизодов.

Ранее был представлен первый тизер-трейлер отечественного сериала «Преступление и наказание» — современной адаптации романа Фёдора Достоевского, напоминает RT.

