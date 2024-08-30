Вышел трейлер третьего сезона сериала «Триггер»
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» порадовал зрителей трейлером третьего сезона сериала «Триггер».
Режиссером проекта выступает Игорь Твердохлебов, продюсером — Александра Ремизова.
Третий сезон «Триггера» продолжит историю московского психолога Артёма Стрелецкого, который использует для своей работы различные провокации, активируя в психике клиентов желание разобраться со своими проблемами всего за несколько сеансов.
К своим ролям в сериале вернутся Светлана Иванова (Даша), Игорь Костолевский (Александр Стрелецкий), Владислав Тирон (Мотя), Ангелина Стречина (Катя) и другие. К касту сериала также присоединилась Ирина Старшенбаум (Майя), исполнившая одну из главных ролей в «Триггер. Фильме».
Премьера состоится онлайн 19 сентября. Планируется восемь новых эпизодов.
Ранее был представлен первый тизер-трейлер отечественного сериала «Преступление и наказание» — современной адаптации романа Фёдора Достоевского, напоминает RT.
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