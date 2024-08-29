Начались съемки сериала «Актерище» с Нагиевым и Лапенко
Стартовали съемки сериала «Актерище», рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
Режиссером проекта выступает Дмитрий Невзоров. Главные роли сыграют Дмитрий Нагиев и Антон Лапенко.
По сюжету, репутацию суперзвезды современного российского кино (герой Нагиева Вячеслав Третьяков) портят разгромные обзоры независимого кинокритика Никиты Кисляка (Лапенко). Герой вступает в драку с прикованным к инвалидному креслу блогером после попыток заставить его удалить ролик. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие кинокритика — сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru