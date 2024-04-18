Netflix объявил о завершении «Ведьмака» на пятом сезоне

Пятый сезон сериала «Ведьмак» от Netflix станет последним, сообщается на официальной странице стримингового сервиса в соцсети X.

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Также компания объявила о старте съемок четвертого сезона. Производство пятого будет идти параллельно.

Роль Геральта из Ривии перейдет от Генри Кавилла к звезде «Голодных игр» Лиаму Хемсворту. Ожидается, что премьера четвертого сезона состоится в 2025 году. Точной даты не называется.

Накануне Netflix опубликовал первый тизер сериала «Сто лет одиночества» по роману колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. Видео размещено на YouTube-канале стримингового сервиса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/ainomirtti
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