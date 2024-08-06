Вышел трейлер сериала «Комбинация» с Кологривым и Прилучным

В ролике показали нарезку выступлений коллектива, продюсера «Комбинации» Александра Шишинина, роль которого сыграл Никита Кологривый, музыкального продюсера Бари Алибасова в исполнении Аскара Ильясова и продюсера Александра Иратова, образ которого воплотил Павел Прилучный. В трейлере звучат песни «Комбинации» «Хей, мама!» и American Boy.

Съемки сериала о поп-группе стартовали в декабре прошлого года, они проходили в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове. В работе над проектом участвовали консультанты из шоу-бизнеса и реальные солистки «Комбинации». Премьера сериала состоится уже осенью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

