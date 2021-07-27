Вышел трейлер нового сезона «Декстера»
Телеканал Showtime представил первый трейлер нового сезона культового сериала «Декстер».
По сюжету после событий 8 сезона прошло 10 лет. Декстер, которого считали погибшим, перебрался в небольшой город штата Нью-Йорк. Там он живет под вымышленным именем и работает в оружейном магазине.
Однако, не смотря на размеренную и безмятежную жизнь маленького городка, главный герой живет в постоянном страхе, что кто-нибудь обязательно поймет, кто он на самом деле.
Ожидается, что в новый сезон войдет 10 серий, каждая из которых будет идти около часа.
Премьера сезона намечена на осень 2021 года, но точную дату создатели пока держат в секрете.
«Декстер» выходил в эфир с 2006 по 2013 год, в восьми сезонах главный герой – эксперт по брызгам крови преследовал и расправлялся с серийными убийцами и маньяками.
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