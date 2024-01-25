Вышел трейлер фильма «Дом у дороги» с Конором Макгрегором
Компания Amazon опубликовала первый трейлер боевика «Дом у дороги», в котором снялся ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. Ролик опубликован на YouTube.
Картина является ремейком одноименной ленты 1989 года с Патриком Суэйзи. Фильм расскажет историю бойца UFC Элвуда Далтона. После завершения карьеры он работает вышибалой в придорожном кафе.
Главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Картина выйдет 21 марта.
Ранее стриминговый сервис Netflix объявил о выходе продолжения сериала «Игра в кальмара» в 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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