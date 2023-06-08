Вышел трейлер четвертых «Неудержимых» со Сталлоне

Картина расскажет о том, как новая миссия команды потерпела крах. При этом Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) отстранен от операций. В команду набирают новых бойцов, которых отправляют возмещать ущерб, однако они попадают в плен. Теперь Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить пленников, а также предотвратить глобальную катастрофу.

Фильм станет последним во франшизе для Сталлоне, который является ее основателем.

Премьера в России состоится 21 сентября.

Ранее создатели «Неудержимых 3» пригрозили привлечь к ответственности каждого из 10 миллионов человек, которые скачали картину из интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

