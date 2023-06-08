Вышел трейлер четвертых «Неудержимых» со Сталлоне
В YouTube опубликован официальный русский трейлер голливудского боевика «Неудержимые 4», сообщает «Газета.ру».
Картина расскажет о том, как новая миссия команды потерпела крах. При этом Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Джейсон Стейтем) отстранен от операций. В команду набирают новых бойцов, которых отправляют возмещать ущерб, однако они попадают в плен. Теперь Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить пленников, а также предотвратить глобальную катастрофу.
Фильм станет последним во франшизе для Сталлоне, который является ее основателем.
Премьера в России состоится 21 сентября.
Ранее создатели «Неудержимых 3» пригрозили привлечь к ответственности каждого из 10 миллионов человек, которые скачали картину из интернета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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