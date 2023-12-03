Вышел тизер второго сезона сериала «Дом Дракона»
3 декабря 202318:14
Телекомпания HBO представила тизер-трейлер второго сезона сериала «Дом Дракона» - приквела «Игры престолов».
Действие сюжета разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». Сериал рассказывает о войне между представителями династии Таргариенов за Железный трон.
Второй сезон будет состоять из восьми серий. Премьера запланирована на лето 2024 года.
Руководитель драматических проектов HBO Франческа Орси сообщила, что «Дом Дракона» получит не менее четырех сезонов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru