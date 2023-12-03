Вышел тизер второго сезона сериала «Дом Дракона»

Действие сюжета разворачивается за 200 лет до событий «Игры престолов». Сериал рассказывает о войне между представителями династии Таргариенов за Железный трон.

Второй сезон будет состоять из восьми серий. Премьера запланирована на лето 2024 года.

Руководитель драматических проектов HBO Франческа Орси сообщила, что «Дом Дракона» получит не менее четырех сезонов, передает «Радиоточка НСН».

