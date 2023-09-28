СМИ: Съемки второго сезона «Дома дракона» завершили вопреки забастовкам

Съемки второго сезона сериала «Дом дракона» завершили, несмотря на забастовки киноактеров и сценаристов в США, пишет Variety.

Премьера нового сезона ожидается летом 2024 года, точная дата не называется. События шоу все еще происходят примерно за 200 лет до истории, показанной в популярном сериале «Игра престолов».

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Ранее Американская гильдия сценаристов объявила о завершении забастовки, которая длилась 148 дней. Решение принято по результатам голосования руководства WGA, но предварительное соглашение сценаристов еще должно быть ратифицировано. Об этом сообщило издание РБК. Профсоюзы требовали повышения зарплат и гарантий, что искусственный интеллект не будет использоваться для замены актеров и сценаристов, передает «Радиоточка НСН».

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Фото:Instagram/gameofthrones.01
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