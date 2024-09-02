Вышел тизер-трейлер сериала «Танго на осколках»
Представлен тизер-трейлер мистической мелодрамы «Танго на осколках», рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.
Главные роли в киноленте исполнили Юлия Снигирь, Денис Шведов и Риналь Мухаметов. Автором сценария выступила Галина Мосалова, режиссером - Сергей Сенцов.
Премьерный показ сериала состоится в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» сентябре в Сочи. Позже сериал выйдет онлайн.
По сюжету бизнес-леди после смерти ее супруга узнает о его «второй жизни»: он изменял жене и занимался танго. Тогда женщина решила разобраться в происходящем и тоже пошла на танго. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни - мир танго кардинально меняет ее жизнь.
Для свой роли актриса Юлия Снигирь специально училась танцевать танго, актеров готовила чемпионка мира по сценическому танго Сагдиана Хамзина.
Ранее стало известно, что стартовали съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Польши: Варшава обязана сбивать ракеты над Украиной
- Умер трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Медведь
- Путин назвал провокацию в Курской области попыткой остановить наступление РФ в Донбассе
- Южная Корея начала расследование против Telegram по делу о дипфейках
- В Москве трое неизвестных сожгли BMW X7 за 6 млн рублей
- Путин: Около 10 тысяч жителей Тувы принимают участие в СВО
- Путин обвинил МОК в нежелании бороться за права спортсменов
- Вышел тизер-трейлер сериала «Танго на осколках»
- Обнаружен черный ящик разбившегося на Камчатке Ми-8 с туристами
- Путин провел урок «Разговор о важном» в школе Кызыла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru