Вышел тизер-трейлер сериала «Танго на осколках»

Главные роли в киноленте исполнили Юлия Снигирь, Денис Шведов и Риналь Мухаметов. Автором сценария выступила Галина Мосалова, режиссером - Сергей Сенцов.

Премьерный показ сериала состоится в рамках конкурсной программы фестиваля «Новый сезон» сентябре в Сочи. Позже сериал выйдет онлайн.

По сюжету бизнес-леди после смерти ее супруга узнает о его «второй жизни»: он изменял жене и занимался танго. Тогда женщина решила разобраться в происходящем и тоже пошла на танго. Вместе с внезапно мистически появившимся мужем в ее жизни - мир танго кардинально меняет ее жизнь.

Для свой роли актриса Юлия Снигирь специально училась танцевать танго, актеров готовила чемпионка мира по сценическому танго Сагдиана Хамзина.

Ранее стало известно, что стартовали съемки сериала «Актерище» с Дмитрием Нагиевым и Антоном Лапенко, напоминает «Свободная пресса».

