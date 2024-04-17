Вышел тизер «Ста лет одиночества» по роману Маркеса

Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил первый тизер сериала «Сто лет одиночества» по роману колумбийского писателя Габриэля Гарсии Маркеса. Видео доступно на YouTube-канале сервиса.

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Точная дата премьеры не названа. В тизере отмечается, что сериал выйдет «скоро». В первом сезоне будет 16 эпизодов.

Главные роли исполнили Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Сюзанна Моралес и другие. Создатели сериала привлекли к производству сыновей писателя Родриго и Гонсало.

В начале апреля кинокомпания Warner Bros. представила первый тизер фильма «Джокер: Безумие на двоих» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Премьера состоится 4 октября 2024 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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