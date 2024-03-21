HBO опубликовал два трейлера второго сезона «Дома дракона»
21 марта 202422:59
Холдинг HBO 21 марта опубликовал два новых трейлера второго сезона сериала «Дом дракона» - приквела «Игры престолов» о конфликте между членами династии Таргариенов.
Тизеры посвящены двум противоборствующим силам во главе с Рейнирой Таргариен и Алисентой Хайтауэр. Ролики опубликованы на официальном YouTube-канале.
Во втором сезоне будет восемь эпизодов. Премьера запланирована на 16 июня 2024 года.
Ранее стало известно, что HBO начал подготовку к производству третьего сезона «Дома дракона». Он выйдет не ранее 2025 года, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru