Вышел тизер продолжения сериала «Успешный»

Вышел тизер продолжения мотивационной комедии «Успешный», рассказали в онлайн-кинотеатре Kion.

Актер Марк Эйдельштейн сыграет в американском сериале «Мистер и миссис Смит»

Режиссером и сценаристом проекта выступает Илья Куликов. Продюсерами стали Максим Филатов, Андрей Семенов, Илья Бурец и Илья Куликов. В продолжении сериала появятся Артем Сучков, Владимир Сычев, Александра Власова, Влад Коноплев, Ольга Медынич и многие другие.

Премьера продолжения сериала запланирована на январь 2025 года.

Ранее стало известно, что актер Никита Кологривый сыграет суперагента 006 в новогоднем ремейке «Небриллиантовая рука», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kion
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