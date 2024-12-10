Вышел тизер продолжения сериала «Успешный»
Вышел тизер продолжения мотивационной комедии «Успешный», рассказали в онлайн-кинотеатре Kion.
Режиссером и сценаристом проекта выступает Илья Куликов. Продюсерами стали Максим Филатов, Андрей Семенов, Илья Бурец и Илья Куликов. В продолжении сериала появятся Артем Сучков, Владимир Сычев, Александра Власова, Влад Коноплев, Ольга Медынич и многие другие.
Премьера продолжения сериала запланирована на январь 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru