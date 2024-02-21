Вышел тизер кинокомедии «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым

Сериал создан как пародия на лирическую комедию Георгия Данелии «Афоня».

В центре сюжета история дворника, который работает в детском доме. Ему каждую ночь приходится надевать маску, чтобы затем грабить богачей. Награбленные деньги идут затем на содержание сирот в детском доме.

По словам авторов сериала, «Дядя Лёша» - это добрый комедийный сериал о современном Робине Гуде из Рыбинска.

Ранее стало известно, что Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

