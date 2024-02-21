Вышел тизер кинокомедии «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым
Создатели сериала «Дядя Лёша» опубликовали тизер с исполнителем главной роли Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, сообщает «Российская газета».
Сериал создан как пародия на лирическую комедию Георгия Данелии «Афоня».
В центре сюжета история дворника, который работает в детском доме. Ему каждую ночь приходится надевать маску, чтобы затем грабить богачей. Награбленные деньги идут затем на содержание сирот в детском доме.
По словам авторов сериала, «Дядя Лёша» - это добрый комедийный сериал о современном Робине Гуде из Рыбинска.
Ранее стало известно, что Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выставка работ Василия Сурикова побьет рекорды по посетителям «Русского музея»
- Володин пожаловался на закрытость министра науки Фалькова для депутатов
- Президент Узбекистана прилетел в Россию
- В Москве по подозрению в госизмене арестовали гражданина России
- На Украине признали преимущество России в воздухе
- Армения получила от Азербайджана новые предложения по мирному договору
- Дарья Донцова рассказала, что пишет по книге в месяц
- Апелляционный суд Амстердама предварительно отклонил апелляцию Квинси Промеса
- Сумма недоимки по делу Блиновской превысила 900 миллионов рублей
- МВД опровергло ошибки в загранпаспортах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru