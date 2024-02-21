Вышел тизер кинокомедии «Дядя Лёша» с Тимофеем Трибунцевым

Создатели сериала «Дядя Лёша» опубликовали тизер с исполнителем главной роли Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой, сообщает «Российская газета».

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Сериал создан как пародия на лирическую комедию Георгия Данелии «Афоня».

В центре сюжета история дворника, который работает в детском доме. Ему каждую ночь приходится надевать маску, чтобы затем грабить богачей. Награбленные деньги идут затем на содержание сирот в детском доме.

По словам авторов сериала, «Дядя Лёша» - это добрый комедийный сериал о современном Робине Гуде из Рыбинска.

Ранее стало известно, что Петр Тодоровский приступил к съёмкам мистического детективного сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / CLAUDIO ONORATI
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