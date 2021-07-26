На кинофестивале в Венеции покажут три российские картины

Сегодня была объявлена программа 78-го Венецианского фестиваля. Три российские картины будут представлены в основной программе, параллельной и в программе «Горизонты» кинофестиваля.

В основной программе на ряду с такими фильмами как Официальный конкурс» (режиссеры Гастон Дюпра и Мариано Кон), «Человеческая комедия» (Ксавье Джанноли), «The Lost Daughter» (Мэгги Джилленхол), «Холодный расчет» (Пол Шредер), «Рука Бога» (Паоло Соррентино), «Reflection» (Валентин Васянович), будет показан российский триллер «Капитан Волконогов бежал», над которым работали режиссеры Наташа Меркулова и Алексей Чупов. В фильме снялись Юрий Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко и Виктория Толстоганова.

В параллельную программу «Неделя критики» вошел фильм Екатерины Селенкиной «Обходные пути» российско-нидерландского производства. Еще один российский проект вошел в новую программу «Горизонты» (Orizzonti Extra). Это лента «Мама, я дома» Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова.

