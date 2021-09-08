Вышел тизер четвертой части «Матрицы»
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала первый тизер из знаменитой киберпанк-франшизы «Матрица: Воскрешение», сообщает телеканал «360».
Ролик, который появился на YouTube-канале компании, длится 15 секунд. В нем показывается красная и синяя таблетки, которые с выхода первого фильма стали культовыми. На экране видна фраза «Выбор за тобой».
Как ожидается, трейлер фильма выйдет 9 сентября.
Уже известно, что в новой серии «Матрицы» не примут участие Хьюго Уивинг в роли агента Смита и Лоуренс Фишборн в привычном образе Морфеуса.
Премьера «Воскрешения» состоится 16 декабря в России и 22 декабря в кинотеатрах США. Параллельно ее выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.
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