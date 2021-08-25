Стало известно название четвертой части «Матрицы»

Четвертая часть «Матрицы» выйдет под названием «Матрица: Воскрешение». Ее презентация прошла в Лас-Вегасе на киновыставке CinemaCon. Тогда же был показан официальный трейлер ленты.

Отмечается, что ролика пока нет в сети, однако журналисты, которые смогли увидеть его, активно делятся описанием. Об этом пишет Deadline.

В начале трейлера показали, что герой Киану Ривза Томас Андерсон разговаривает со своим психотерапевтом. Персонаж Ривза спрашивает, «сошел ли он с ума», на что врач отвечает: «Мы здесь так не говорим». Затем Андерсон переносится в кафе, где сидит с Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс. Судя по ролику, они не помнят события из предыдущих трех частей саги и не знают друг друга.

Уже известно, что в новой серии «Матрицы» не примут участие Хьюго Уивинг в роли агента Смита и Лоуренс Фишборн в привычном образе Морфеуса.

Премьера «Воскрешения» состоится 16 декабря в России и 22 декабря в кинотеатрах США. Параллельно ее выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.

