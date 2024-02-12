Вышел российский трейлер готического хоррора «Демоны дома Гарретов»

В российских кинотеатрах покажут британский готический хоррор «Демоны дома Гарретов». Компания Russian World Vision запланировала премьеру пугающей картины на 14 марта и показала трейлер.

Фильм рассказывает историю нелегальной эмигрантки с Филиппин, которая подрабатывает домработницей, чтобы прокормить себя и дочь. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Женщина тайно приводит дочь с собой в особняк, в котором творится что-то ужасное.