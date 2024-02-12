Вышел российский трейлер готического хоррора «Демоны дома Гарретов»
В российских кинотеатрах покажут британский готический хоррор «Демоны дома Гарретов». Компания Russian World Vision запланировала премьеру пугающей картины на 14 марта и показала трейлер.
Фильм рассказывает историю нелегальной эмигрантки с Филиппин, которая подрабатывает домработницей, чтобы прокормить себя и дочь. Ей подворачивается выгодное предложение: ухаживать за богатым стариком, умирающим от рака. Женщина тайно приводит дочь с собой в особняк, в котором творится что-то ужасное.
В главных ролях Макс Эйгенманн и Джейден Боадилья, режиссером выступил Пэрис Зарсилья. Фильм имеет возрастное ограничение 18+.
Ранее был представлен трейлер психологического кибер-триллера «Красные комнаты». Фильм канадского режиссера Паскаля Планте выйдет в России на больших экранах 29 февраля. Картина рассказывает историю молодой женщины Келли-Энн, которая одержима серийным убийцей, суд над которым только начался. Постепенно она всё больше вникает в жуткие подробности дела и проникается историями молодых жертв, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru