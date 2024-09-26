Вышел первый трейлер «Небриллиантовой руки»

Первый тизер-трейлер новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» обнародовали 26 сентября 2024 года телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер»

СМИ отмечают, что производством проекта занимается авторская группа, работавшая над музыкальными фильмами «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!»

В фильме появятся Джокер, Харли Квинн, Брюс Ли, роботы, пираты, а также будут отсылки к «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Премьера новой комедии намечена на 31 декабря.

Ранее появился первый трейлер фильма по мотивам интернет-мема «Ждун», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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