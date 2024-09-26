Вышел первый трейлер «Небриллиантовой руки»
Первый тизер-трейлер новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» обнародовали 26 сентября 2024 года телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».
СМИ отмечают, что производством проекта занимается авторская группа, работавшая над музыкальными фильмами «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!»
В фильме появятся Джокер, Харли Квинн, Брюс Ли, роботы, пираты, а также будут отсылки к «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Премьера новой комедии намечена на 31 декабря.
Ранее появился первый трейлер фильма по мотивам интернет-мема «Ждун», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru