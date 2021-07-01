Вышел первый трейлер «Не дыши 2» со Стивеном Лэнгом

Состоялась премьера первого официального трейлера продолжения фильма-ужасов «Не дыши 2».

Стивен Лэнг снова сыграл сыграл роль слепца Нормана Нордстрома, который переехал в новый дом.

В трейлере показана встреча Нордстрома с юной девочкой (Мэделин Грейс), в которой он видит всегда желанную им дочь. В ее дом вырывается группа бандитов и похищает, чтобы заманить Нордстрома в ловушку, желая отомстить за его прошлые грехи. Тот отправляется ее спасать, превращаясь из жертвы в хищника.

Премьера «Не дыши 2» состоится 13 августа 2021 года.


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Фото: YouTube/iVideos
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