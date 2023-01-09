Вышел первый трейлер четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины»

В описании говорится, что в фильме Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов «отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания» и на этот раз «говорят о личном, о вечном, обо всём».

«Лёша пытается понять существует ли «женская дружба», Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь, а Саша размышляет о потере отца и умении жить и радоваться каждому новому дню», - отметили в кинокомпании.

Также в фильме снялись Максим Виторган, Дмитрий Нагиев и Гарик Харламов. Премьера кинокартины «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» намечена на 2 февраля.

Ранее артист «Квартета И» Александр Демидов в беседе с НСН поздравил россиян с Новым годом и для поднятия настроения посоветовал смотреть фильмы с участием коллектива.