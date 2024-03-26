Вышел первый трейлер боевика «Плохие парни 4»

Главные роли в фильме сыграли Уилл Смитом и Мартин Лоуренс. Режиссёрами работали Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценарий написал Крис Бремнер - все трое трудились и над третьим фильмом саги «Плохие парни навсегда».

В новой картине детективам Майку Лоури (Уилл Смит) и Маркусу Бернетту (Мартин Лоуренс) предстоит разобраться с прошлым их начальника Конрада Говарда, который погиб в третьем фильме.

Ранее боевик «Плохие парни навсегда» стал лучшим фильмом 2020 года по версии «People's Choice Awards», а Уилл Смит был признан «Лучшим актёром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

