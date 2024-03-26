Вышел первый трейлер боевика «Плохие парни 4»
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый трейлер четвёртой части полицейской саги «Плохие парни». Картина, получившая подзаголовок «Ride or Die» («Езжай или умри») выйдет в прокат 7 июня 2024 года.
Главные роли в фильме сыграли Уилл Смитом и Мартин Лоуренс. Режиссёрами работали Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценарий написал Крис Бремнер - все трое трудились и над третьим фильмом саги «Плохие парни навсегда».
В новой картине детективам Майку Лоури (Уилл Смит) и Маркусу Бернетту (Мартин Лоуренс) предстоит разобраться с прошлым их начальника Конрада Говарда, который погиб в третьем фильме.
Ранее боевик «Плохие парни навсегда» стал лучшим фильмом 2020 года по версии «People's Choice Awards», а Уилл Смит был признан «Лучшим актёром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростелеком»: большинство мошеннических звонков поступает из Днепра
- Украина атаковала село Горналь в Курской области
- Россияне стали реже пользоваться личным авто из-за подорожания топлива
- Путин поручил снимать кино для популяризации профессии ученого
- МИД Британии не согласился мириться с кибератаками со стороны КНР
- Горьковский автозавод подал заявку на регистрацию товарного знака Volga
- Над Белгородской областью сбили два беспилотника
- На рэпера Моргенштерна составили три протокола из-за рекламы в его Telegram
- Вышел первый трейлер боевика «Плохие парни 4»
- Украина озвучила ожидаемую от Евросоюза сумму помощи на 2024 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru