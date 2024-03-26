Вышел первый трейлер боевика «Плохие парни 4»

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый трейлер четвёртой части полицейской саги «Плохие парни». Картина, получившая подзаголовок «Ride or Die» («Езжай или умри») выйдет в прокат 7 июня 2024 года.

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Главные роли в фильме сыграли Уилл Смитом и Мартин Лоуренс. Режиссёрами работали Адиль Эль Арби и Билал Фалла, а сценарий написал Крис Бремнер - все трое трудились и над третьим фильмом саги «Плохие парни навсегда».

В новой картине детективам Майку Лоури (Уилл Смит) и Маркусу Бернетту (Мартин Лоуренс) предстоит разобраться с прошлым их начальника Конрада Говарда, который погиб в третьем фильме.

Ранее боевик «Плохие парни навсегда» стал лучшим фильмом 2020 года по версии «People's Choice Awards», а Уилл Смит был признан «Лучшим актёром», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Gage Skidmore // Flickr
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