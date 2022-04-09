Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии вручения «Оскара»

Академия кинематографических искусств и наук США запретила голливудскому актеру Уиллу Смиту участвовать в своих мероприятиях, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар», на протяжении 10 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление по итогам заседания совета управляющих киноакадемией.

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В сообщении отмечается, что 94-я церемония вручения «Оскара» должна была стать «праздником для многих представителей нашего сообщества, проделавших за прошедший год потрясающую работу», однако мероприятие омрачило «неприемлемое и пагубное поведение на сцене Смита».

В конце марта на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил по лицу ведущего мероприятия комика Криса Рока, который пошутил о супруге актера Джаде Пинкетт-Смит. Позже Смит извинился за свои действия. Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. При этом Смит добровольно вышел из ее состава.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОскарАктерыСША
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