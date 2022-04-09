Уиллу Смиту на 10 лет запретили участвовать в церемонии вручения «Оскара»

В сообщении отмечается, что 94-я церемония вручения «Оскара» должна была стать «праздником для многих представителей нашего сообщества, проделавших за прошедший год потрясающую работу», однако мероприятие омрачило «неприемлемое и пагубное поведение на сцене Смита».

В конце марта на церемонии вручения «Оскара» Уилл Смит ударил по лицу ведущего мероприятия комика Криса Рока, который пошутил о супруге актера Джаде Пинкетт-Смит. Позже Смит извинился за свои действия. Киноакадемия начала дисциплинарное разбирательство в отношении актера. При этом Смит добровольно вышел из ее состава.

