«Киноэкипаж» закончил реабилитацию после полета в космос

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко закончили реабилитацию после полёта на Международную космическую станцию для съёмок художественного фильма «Вызов». Уже сегодня они отправятся по домам, информирует Центр подготовки космонавтов.

Последнее медицинское обследование Пересильд и Шипенко прошли сегодня в 7.30. В 14 часов они должны пообедать в соответствие с расписанием. Все материалы, снятые на орбите первым космическим киноэкипажем на МКС переданы съёмочной группе, сообщает Роскосмос.

Пересильд и Шипенко отправились на МКС под руководством космонавта Олега Новицкого 5 октября. «Киноэкипаж» провёл в космосе 12 дней. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» - это история о женщине - враче, летящей на орбиту, чтобы спасти заболевшего космонавта. В съемках также принимали участие российские космонавты Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

